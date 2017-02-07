İşte Galaxy S8'in işlemcisi Snapdragon 835'in test sonuçları!

Qualcomm'un MSM8998 kod adlı yonga seti Snapdragon 835, ilk olarak Samsung’un önümüzdeki aylarda tanıtacağı 2017 amiral gemisi Galaxy S8 ve S8 Plus akıllı telefonlara güç verecek.

Muhtemelen Qualcomm Snapdragon 835, 2017’nin en güçlü işlemcilerinden olacak ancak, daha az ısınması ve telefonun pil ömrünü uzatması da önemli. Fakat bu da telefonun AnTuTu, Geekbench ve benzeri testlerde düşük puan almasına neden olabilir. Geekbench'te, Snapdragon 835 ve 4 GB RAM çalışan Android Nougat'lı bir cihaz keşfedildi. Skorlar kıyaslandığında, Android skor grafiğinin üst kısmını geçti diyebiliriz.

Geekbench haritasında en yüksek puan alan Android telefonlar arasında 1.6 GHz saat hızına sahip Snapdragon 820 işlemcili Galaxy S7 1785 puan ile yer alıyor. Ancak 1,9 GHz Snapdragon 835 ile çalışan cihaz, tek çekirdeklide 2004 puan alarak Galaxy S7’yi geçti.

Böylece, Snapdragon 835'li bir Galaxy S8, testler söz konusu olduğunda Galaxy S7'den daha kötü sonuç alamasa da, daha düşük güç tüketimi, daha iyi grafikler ve VR işleme optimizasyonları gibi ekstralar sunuyor. Bunların hepsi bir ön sonuçtur ve gerçek sonuçları görmek için Snapdragon 835 ile perakende bir cihazın çıkmasını beklemek zorunda kalacağız.