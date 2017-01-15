İşte Galaxy S8'in son tasarımı!

Son gelen rapora göre, Samsung Galaxy S8 tasarımını tamamladı ve önümüzdeki amiral gemisinin prototipi şirket yöneticileri ile paylaşıldı. Sızdırılan prototip Galaxy S8, fiziksel Ana Sayfa düğmesinin eksikliğini gösteriyor. Tasarım doğru çıkarsa Galaxy S8, Ana Sayfa düğmesi olmayan ilk Samsung Galaxy S cihazı olacaktır.

Prototip modelin arka kısmında da parmak izi tarayıcı görünmüyor. Görünen o ki, Galaxy S8 son zamanlarda iddia edildiği gibi ekrana entegre edilmiş parmak izi tarayıcı ile gelecek. Samsung'un Galaxy S8’de çift kamera kullanacağı söyleniyordu ancak, son sızıntılarda olduğu gibi prptotip modelinde de tek kamera görünüyor. Çift kameranın Galaxy S8 Plus modeli ile geleceği söylentileri de mevcut.

Ayrıca, rapora göre standart Galaxy S8 modeli 5.7 inç ekran, Plus varyantı ise 6.2 inç ekrana sahip olacak. Daha önce de @evleaks, iki çeşit Galaxy S8 modeli olacağını ve düz ekranlı versiyonunun olmayacağını söylemişti.