İşte Galaxy S8'in tüm renkleri

KGI Securities’in saygın analisti Ming-Chi Kuo’nun Samsung Galaxy S8 tahminleri devam ediyor. Kuo’ya göre Galaxy S8, altın, gümüş, parlak siyah, mat siyah, mavi, orkide ve pembe olmak üzere en az yedi renk seçeneği olacak. Çin’den gelen yeni sızıntı, sadece mat siyah seçeneği eksik olan bu tonların altısını onaylayan bir görsel gösteriyor.

Ayrıca sızdırılan görüntüler, Galaxy S8'in şuana kadar net bir şekilde göremediğimiz Galaxy S8’in arka tasarımını gösteriyor. Galaxy S8'in arka yüzünü gösteren bu görsele göre, telefonun arka kısmında eliptik bir parmak izi tarayıcıyı olacak ve ön logo da arka kapağa taşınacak. Samsung, görünüşe göre parmak tarayıcının bu yerleştirilmesinin, bir elinizle telefonu tutarken uzattığınızda işaret parmağınızın doğal olarak ineceği bir yer ve noktası olduğunu düşünüyor.

Buna ek olarak, aşağıda şematik görüntüye göre, eliptik şekli yerden tasarruf etmeye yardımcı oluyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda sızdırılan görselleri inceleyebilirsiniz.