İşte Galaxy S9'un ilk görüntüleri!

Tüm önemli akıllı telefon duyurularının ardından 2017 sonuna yaklaştık ve 2018 yılının başında düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nin gerçekleşeceği zamana bakmak için iyi bir fırsat. Her zaman olduğu gibi, büyük üreticileri (Samsung ve LG) ve diğerlerini bu etkinlikte görmeyi bekliyoruz. Galaxy S9 yavaşça gündeme düşmeye başlıyor.

Yeni Galaxy S9 sızıntısı "Çin'den" geliyor ve teknoloji sitesi TechDroider'da Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için birkaç taslak yayınlandı. Samsung'un her zaman bir küçük ekranlı bir de phablet olmak üzere iki amiral gemisi sunmasını bekliyoruz, bu nedenle şüphe etmek için bir neden yok.

Ayrıca bazı özel ayrıntılar var. Anlaşılan Samsung, 3D algılama teknolojisi içerecek "Daha Güvenli Bir Yüz Tanıma" üzerine çalışıyor. Apple'ın Face ID'e yanıt olarak geldiği düşünülüyor. Elbette, öncelikle Face ID'in ne kadar iyi olduğunu öğrenmemiz gerekiyor.

Tasarım Galaxy S8'e oldukça benziyor, ancak üst çerçevenin daha da ince olmasına rağmen alt çerçevenin neredeyse kaybolduğuna dikkat edin.

Aşağıda ve sonraki sayalarda bu taslakları inceleyebilirsiniz.