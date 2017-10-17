İşte geçen haftanın trendleri!

Türkiye’de gündem çok hızlı değişirken geçen hafta Google’da en çok aradığımız konular ve başlıklar belli oldu. Interpress’in Google Türkiye'den elde ettiği verilere göre 09–16 Ekim tarihleri arasında Türkiye’de en çok değişen “YKS, üniversite sınavı, yeni sınav sistemi 2018” arandı. İkinci sırada Avrupa Şampiyonu olan “Ampute Milli Takımı” yer alırken üçüncü sırada ise bir lisede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını yitiren “Helin Palandöken” yer aldı. Açıkladığı cinsel kimliği ile bir anda gündem olan yazar “Elif Şafak” dördüncü sırada yer alırken hayatlarını birleştiren “Hande Soral, İsmail Demirci” evliliği beşinci sıraya yerleşti. Cumhurbaşkanı tarafından artık kullanılmayacağı açıklanan “Sig Sauer” silahlıları geçen hafta en çok aradığımız altıncı konu oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bir anda dikkat çeken “Kristen Hancher” listede yedinci sırayı alırken, sekizinci sırada ise “Dünya Kız Çocukları Günü” yer aldı. İzmir Aliağa’da meydana gelen “TÜPRAŞ patlaması” en çok aranan konular arasında dokuzuncu sırada yer alırken, Google’da en çok aradığımız konulardan biri de “Askerlik yeri sorgulama” oldu.
En çok aranan diğer kelime ve konular ise şöyle sıralandı
11. Gökhan Doğanay
12. Yıldız Tilbe
13. Ceren Taşdemir, Ünal Taylı
14. MİS, Milli İzleme Sınavı
15. Mehmet Ali Şahin, Zuhal Fırat
16. Bahar Öztan
17. Erhan Çelik
18. İdlib
19. Cingöz Recai
20. 10 Ekim (Ankara Garı Katliamı)
21. Kanal İstanbul, Sırbistan, Ukrayna
22. Semra İnanç
23. Nez
24. Mona Lisa, Leonardo Da Vinci
25. Che Guevara
26. Mia Khalifa
27. Feyza Aktan
28. Galip Öztürk
29. Harvey Weinstein
30. Hale Soygazi
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