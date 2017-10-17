İşte geçen haftanın trendleri!

Türkiye’de gündem çok hızlı değişirken geçen hafta Google’da en çok aradığımız konular ve başlıklar belli oldu. Interpress’in Google Türkiye'den elde ettiği verilere göre 09–16 Ekim tarihleri arasında Türkiye’de en çok değişen “YKS, üniversite sınavı, yeni sınav sistemi 2018” arandı. İkinci sırada Avrupa Şampiyonu olan “Ampute Milli Takımı” yer alırken üçüncü sırada ise bir lisede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını yitiren “Helin Palandöken” yer aldı. Açıkladığı cinsel kimliği ile bir anda gündem olan yazar “Elif Şafak” dördüncü sırada yer alırken hayatlarını birleştiren “Hande Soral, İsmail Demirci” evliliği beşinci sıraya yerleşti. Cumhurbaşkanı tarafından artık kullanılmayacağı açıklanan “Sig Sauer” silahlıları geçen hafta en çok aradığımız altıncı konu oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bir anda dikkat çeken “Kristen Hancher” listede yedinci sırayı alırken, sekizinci sırada ise “Dünya Kız Çocukları Günü” yer aldı. İzmir Aliağa’da meydana gelen “TÜPRAŞ patlaması” en çok aranan konular arasında dokuzuncu sırada yer alırken, Google’da en çok aradığımız konulardan biri de “Askerlik yeri sorgulama” oldu.

En çok aranan diğer kelime ve konular ise şöyle sıralandı

11. Gökhan Doğanay

12. Yıldız Tilbe

13. Ceren Taşdemir, Ünal Taylı

14. MİS, Milli İzleme Sınavı

15. Mehmet Ali Şahin, Zuhal Fırat

16. Bahar Öztan

17. Erhan Çelik

18. İdlib

19. Cingöz Recai

20. 10 Ekim (Ankara Garı Katliamı)

21. Kanal İstanbul, Sırbistan, Ukrayna

22. Semra İnanç

23. Nez

24. Mona Lisa, Leonardo Da Vinci

25. Che Guevara

26. Mia Khalifa

27. Feyza Aktan

28. Galip Öztürk

29. Harvey Weinstein

30. Hale Soygazi