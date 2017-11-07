İşte gerçek altın ve gül altın iPhone X!

Apple, onuncu yıldönümü iPhone X’in resmi olarak sadece uzay gri ve gümüş renk versiyonlarını tanıttı. Ancak gül altın ve altın rengi meraklıları da oldukça fazla. Apple resmi olarak sunmasa da, bu renk versiyonlarını da almak mümkün. Ancak alabileceğiniz model gerçek gül altın ve altın kullanılarak yapıldığı için daha fazla ücret ödemek gerekiyor.

Şirket, on (kare) gerçek 24K altın veya 18K altın gül ile iPhone X kaplama fikrine açık. Asıl malzemenin 100 mikron'luk bir katmanı cihazınızın tüm metal kısımlarına uygulanacak ve mümkün olduğunca orijinal görünecek. Şirketin cihazı kendisinin satmadığını aklınızda bulundurun.

Peki bu model kaça mal olur? Seçtiğiniz altın kaplama seçeneği ne olursa olsun 399 dolara kadar fazla para ödemeniz gerekecek. İlk bakışta çok gibi gelebilir ancak, iPhone X'in zaten bin dolarlık maliyeti var ve burada gerçek altın konuşuyoruz.

Apple Watch için altın kaplama seçenekleri de mevcuttur.

Aşağıda ve sonrakis ayfalarda altın ve gül altın iPhone X modellerini inceleyebilirsiniz.