İşte Google Pixel 2!

Ekim ayında duyurulması planlanan Google Pixel 2 amiral gemisi FCC sertifikasını almıştı. Şimdi de 9to5Google tarafından yeni sızdırılmış görüntüler paylaşıldı. Site, görüntülerin güvenilir bir kaynaktan edinildiğini iddia ediyor. Bununla birlikte, kaynağının kimliğini korumak için Pixel 2'nin yalnızca belirsiz bir görünümünü ortaya koyuyor.

Kaynak, Pixel 2 ve Pixel 2 XL akıllı telefonların aynı özelliklere sahip olacağını ortaya koydu. Pixel 2, Snapdragon 835 yonga seti ve 64 GB ve 128 GB gibi depolama modellerini kullanacak. Pixel 2 ve Pixel 2 XL arasındaki tek fark ekran boyutu olacak. Pixel 2'nin 4.97 inç ekrana sahip olması bekleniyor ve Always On Display özelliği ile donatılmış olacak.

Pixel 2'nin Android 8.1 OS ile önceden kurulmuş olması bekleniyor. EIS ve lazer otofokus gibi özelliklerle donatılmış tek bir arka kamera olacak.

Yaklaşan Pixel telefonların 3.5 mm ses çıkışı özelliği olması düşük görünüyor. Kaynak, Pixel 2 ve 2 XL'nin IP68 toz ve suya dayanıklı gövde ile geleceklerini iddia ediyor. Google ayrıca, 5 Ekim'de iki Pixel akıllı telefonun yanında Google Lens'i tanıtacağı da söyleniyor.