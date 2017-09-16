İşte Google Pixel 2 ile çekilmi ilk kamera örneği!

Google, yeni telefonları ile çekilmiş bir fotoğraf yayınladı.

16/09/2017 09:30

Android tutkunlarının merakla beklediği yeni bir Google amiral gemisi telefonu piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Ve 4 Ekim'de gelecek olan Pixel 2 ve Pixel XL 2 ile ilgili sızıntılar gelmeye başladı.

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Google Pixel 2 / Pixel XL 2 tarafından çekilmiş gibi görünen kamera örneği yayınlandı. Resmin EXIF kodunu kontrol ederseniz, bunun bir Google cihazı tarafından çekildiğini anlarsınız ancak özellikle model adı yerine “O kadar kolay değil ;) yazılmış ve muhtemelen yaklaşan Piksellerden herhangi biriyle çekildi.

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Dahası EXIF, resmin coğrafi etiket koordinatlarını ortaya çıkarıyor. Tahmin ettiğiniz gibi, Mountain View'deki Google'ın kendi Genel Müdürlüğü’nde çekilmiş.

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Elbette, Google'ın Pixel 2 / XL 2'nin fotoğraf becerisini sergilemeye çalışmak yerine bu görüntü ile ima etmek istediği başka şeyler de olabilir, çünkü gerçekçi olursak, bu resim o kadar da büyük bir şey değil. Örneğin, telefonlar için siyah-beyaz renkli versiyonlar ima ediyor olabilir veya bir sonraki Pixel'in varsayılan karanlık bir temayı atayabileceğini düşündürüyor olabilir.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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