İşte Google Pixel 2 lansman tarihi!

Google, Pixel 2 akıllı telefonları için yeni bir pazarlama kampanyası ve websitesi hazırlayarak dikkatleri üzerine çekti. Şirket tarafından verilen lansman tarihi ise 4 Ekim. Google bu yeni kampanyası ile kullanıcılara Telefonları değiştirmeyi düşünüyor musunuz? şeklinde bir soru yöneltiyor. Hatta şirketin kullanıcıları adeta sorulara boğduğunu da söylemek mümkün.

Resmi olarak Google markasıyla çıkan ilk akıllı telefon modelleri olan Pixel ve Pixel XL da 4 Ekim 2016 tarihinde tanıtılmıştı. Görünen o ki şirket 4 Ekim tarihini gelenekselleştirmek niyetinde. Kısacası, Pixel 3 ve Pixel 3 XL için 4 Ekim 2018 tarihini beklemeye başlayabiliriz.

Şirketin hazırladığı videoyla sorduğu sorular arasında ise; telefon bataryamın sorunu ne, depolama alanım neden her zaman doluyor, neden bulanık fotoğraflar çekiyor, telefonum beni anlıyor mu, telefonum kendi kendini neden güncellemiyor gibi cümleler dikkat çekiyor. Bu sorulara baktığımızda sanırız daha büyük batarya, daha fazla depolama alanı, optik görüntü sabitleme özellikli güçlü bir kamera, kullanıcıyı daha iyi anlayan bir Google Asistan ve otomatik güncellemeler bekleyebiliriz.