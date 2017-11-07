İşte Google'ın yeni dosya yöneticisi!

Google sessizce bir şirket içi dosya yöneticisi üzerinde çalışıyor. Böyle bir uygulamanın geliştirildiği bugüne kadar bilinmiyordu.

"Files Go" adlı yeni bir uygulama yanlışlıkla Google Play Store'a gönderildi. Şu andan itibaren doğrudan Play Store bağlantısı herhangi bir yere yönlendirmiyor, yalnızca "Bulunamadı" sayfası sunuyor.

Ancak yine de, uygulama bazıları tarafından kuruldu ve özellikleri ve ekran görüntüleri ortaya çıktı. Cihazınızda ne kadar yer bıraktığınızı görmenin yanı sıra, ana "Depolama" sekmesi kart tabanlı arayüzü sunuyor. Bu kartlar, daha fazla yer açmak için bazı verileri silmek isteyebileceğinizi öneriyor. Görülenler, "Uygulama önbelleği", "Büyük dosyalar", "İndirilen dosyalar", "Dosyaları çoğaltma" ve "Önemsiz medya" idi.

İndirilenler, Resimler, Videolar ve Dokümanlar gibi dosya kategorilerinin bir listesi "Dosyalar sekmesi" nin altında yer alıyor. Belli bir dosyanın türüne ve depolamanızın bulunduğu yere bakmak için bir kategoriye dokunmanız yeterli. Ayrıca, Dosyalar sekmesinde, büyük miktarda dosyayı kolaylıkla paylaşmayı sağlayacak bir Aktarım aracı bulunuyor. Bir dosya veya dosya topluluğu göndermek istiyorsanız, "Dosyaları gönder" e basıyorsunuz ve uygulama, Bluetooth'u açarak aynı uygulamada arkadaşınızın bağlanmak için telefonun etkin noktasını harekete geçiriyor.

Uygulama henüz hazır değil. Yenilemek için aşağı çekilirken donuyor ve açılış veya kopyalama / yapıştırma gibi uygun dosya yönetimi eylemleri görünmüyor. Akıllı öneriler ve dosya aktarmaya ek olarak tüm temel dosya yönetimini yapan böyle bir uygulama fikri, Google'ın kurum içi uygulamalarının repertuarına mükemmel bir ektir.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda uygulamanın ekran görüntülerini inceleyebilirsiniz.