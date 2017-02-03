İşte hayalinizdeki iPhone 8! (Video)

Birçok sayıdaki güvenilir kaynağa göre, Apple'ın 2017 model amiral gemisi iPhone'da kavisli OLED paneliyle ince çerçeveli ekran olacak. Apple, 2007'de piyasaya sürülmesinden bu yana yeni nesil akıllı telefonunda en büyük değişikliğe gidecek. iPhone 8 olarak adlandırılan bu cihazın en çok merakla beklenen iPhone olacağını söylemek yanlış olmaz.

Apple'ın yeni nesil iPhone'u ile ilgili sızıntılar devam ederken, şirketin yeni nesil iPhone'unun neye benzeyebileceği konusunda giderek daha fazla sayıda sanatçı ve tasarımcı tarafından zorlayıcı ve geliştirici konseptler de gelmeye devam ediyor..

En son iPhone 8 konsepti, ConceptsiPhone tarafında YouTube kanalı aracılığı ile geldi. Video resmi bir Apple reklamı gibi sunum yapıldı ve gerçekten çerçevesiz bir ekrana sahip iPhone'un neden bu kadar çekici olduğunu akıllıca bir sunum ile bize gösteriyor.

Ayrıca video bize, Apple ve üçüncü taraf uygulamalarının çok daha geniş bir ekranın avantajlarından yararlanabileceği sayısız yol ile ilginç bir görünüm kazandırıyor.

Şu an gelen bilgiler, Apple'ın önümüzdeki Eylül ayında bir tanesi diğerlerinden daha üstün özelliklere sahip OLED tabanlı akıllı telefon olmak üzere üç yeni iPhone modelinin piyasaya sürüleceği yönünde. Apple'ın kazanç raporunun ardından, iPhone'un eskisinden daha güçlü olduğu açık.

Aşağıda yayınlanan konsept videoyu izleyebilirsiniz.