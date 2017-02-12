İşte hayalinizdeki Nokia N8! (Video)

Özellikle Nokia 6'nın başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesinden sonra, geçen haftalarda Nokia'nın getirisi hakkında çok şey konuşuldu ve telefon için, yalnızca birkaç hafta içinde 1,2 milyondan fazla kayıt yapıldı. Ayrıca HMD Global'in bilinmeyen bir N Serisi akıllı telefonu (belki de Nokia 8?) üzerinde çalışmaya başladığı ortaya çıktı.

Aşağıda izleyeceğiniz Concep Creator tarafından hazırlanmış videoda, sızdırılmış resimlere veya söylentilere dayalı Nokia N8 konseptini izleyebilirsiniz. Bu videoda, muhtemelen 5.7 inç QHD (2560 x 1440) AMOLED ekran, 6GB RAM ve 128GB dahili bellek özelliklerine sahip Nokia 8'i görebilirsiniz. Konsept telefon ayrıca, geniş bir kulaklık, bir USB Type-C portu ve bir 3.5 ses jakı içermektedir.

Videoda ilginç olan şey ise konsept Nokia N8’in, geçmişte birçok N Serisi akıllı telefonun sahip olduğu, Carl Zeiss tarafından yapılmış 22,3 megapiksel lens ile birlikte yan tarafta özel bir deklanşör düğmesine sahip olması oldu.

Nokia 26 Şubat'ta yeni telefon modellerini açıklayacak. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nokia böyle bir amiral gemisi modeli tanıtabilir mi?