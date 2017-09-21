İşte hayallerdeki Galaxy S9! (Video)

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 8 geçtiğimiz ay resmi olarak tanıtıldı ve Samsung'un şimdiye kadarki en iyi akıllı telefonu olarak yerini aldı. Tasarımından ekranına, güç ve performansa kadar Galaxy Note 8 Android amiral gemisi telefonu olarak oldukça iyi. Ancak her zaman bir telefon tanıtıldıktan sonra bir sonraki modele odaklanmaya başlanıyor ve yine öyle oldu.

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi telefonu Galaxy S9 ve Galaxy S9+ olacak. Söylentilere göre önümüzdeki yılın başlarında tanıtılacak ve bu,Samsung'un Galaxy S9'u resmi olarak tanıtmadan önce sadece beş ay uzakta olabileceğimiz anlamına geliyor.

Tabii ki doğal olarak telefona ait konsept tasarımlarda gelmeye başladı. DBS Designing tarafından yapılan bu yeni Galaxy S9 konseptini aşağıda ve sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.