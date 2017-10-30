İşte hayallerdeki Nokia telefon!

HMD Global, geçenlerde üst orta sınıf akıllı telefonu Nokia 7’yi tanıttı. Şimdi de Nokia fanları söylentilere konu olan Nokia 9 amiral gemisinin gelişini bekliyor. Akıllı telefonun gelişiyle ilgili karışık söylentiler var. Bazı kaynaklar, bu yılın sonundan önce açıklanacağını iddia ediyor. Bununla birlikte, önümüzdeki yıl Şubat ayında yapılması planlanan Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2018 sırasında açıklanacağını iddia eden başka kaynaklar da var.

Yakında çıkacak olan akıllı telefonların konsept oluşturmalarıyla bilinen Upcoming Phones, geleceği söylenen Nokia 9 Edge telefonun bir konsept modelini oluşturdu. Yeni gösterimlerle ortaya çıkan telefon tasarımı, Samsung Galaxy Note 8'in daha hoş görünen bir versiyonu gibi görünüyor.



5.5-inç kavisli ekran paneline ve tam ekran tasarıma sahip olan Nokia 9 Edge şık ve en üst düzeyde cazibeye sahip. Telefonun arka tarafında çift LED flaşla birlikte dikey olarak düzenlenmiş 16 megapikselli bir çift sensör bulunuyor. Nokia 9 Edge'in arka panelinde görülebilecek ilginç bir özellik, telefonun ekranını yansıtabilen bir kızıl ötesi projektör olmasıdır.

Parmak izi tarayıcı konsept telefonun arka tarafında bulunmaktadır. Ayrıca telefon, sağlık sensörleri ile donatılmıştır. 8 megapiksellik bir selfie kameraya sahip Nokia 9 konsept telefonunu çalıştıran yonga seti hakkında hiçbir bilgi yok. Ancak Upcoming Phones, iki modelde olacağını belirtiyor. Temel modeli 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahipken, gelişmiş model 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak.

HMD Global, Nokia 9 üzerinde çalıştığı söyleniyor ancak söylentiler, telefon tasarımının Nokia 8'e dayandığını ve süper ince çerçeveler ve daha geniş bir ekran ile gelebileceği yönünde. Nokia 8, bir önceki aya piyasaya çıkmıştı. Nokia 9'u bu kadar erken başlatmak, Nokia 8’in satışlarını olumsuz etkileyebilir.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda telefonun konsept görüntülerini ve videosunu inceleyebilirsiniz.