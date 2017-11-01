İşte HTC U11 Plus ve U11 Life!

HTC U11 Plus'ın (veya U11+) görsellerinin de yer aldığı çeşitli sızıntıları takiben, akıllı telefonu elden geçiren bir videoda yayınlandı. Yanlışlıkla İsviçre yayını Blick tarafından yayınlanan video daha sonra yayından kaldırıldı. Ancak videonun ekran görüntüleri alındığı için telefonun görüntüsü de elde edilmiş oldu.

Bu sızdırılan video sayesinde 6 inç, 1440 x 2880 piksel ekran ve 18:9 en boy oranıyla, HTC U11 Plus’a oldukça iyi bir göz atabiliriz. Yeni telefonun ekranının etrafında ince çerçeveler var, ancak hepsi üstün ekran-gövde en boy oranlarına sahip Samsung Galaxy S8, LG V30 veya Apple iPhone X gibi özelliklerin yanında çok etkileyici durmuyor.

HTC U11 Plus, arka yüzünde tek bir kameranın yanında parmak izi tarayıcısına sahip. Arkasından bahsetmişken, biraz şeffaf olan arka tasarım, telefonun iç kısımlarının bir kısmını görmemize izin veriyor.

HTC U11 Plus, selefi (U11) gibi Edge Sense ile birlikte geliyor ve kullanıcıların çeşitli görevleri yerine getirmesi için çerçevelerini sıkmasına izin veriyor. Yayınlanan video, HTC'nin bu özelliği geliştirdiğini ve artık daha fazla özelleştirme seçeneği sunduğunu gösteriyor.

Üst seviye U11 Plus'ın yanı sıra, sızdırılmış video da orta menzilli HTC U11 Life daha açık bir ifadeyle ABD'de piyasaya sürülmesi beklenen modele kıyasla daha temiz bir yazılıma sahip olması gereken Android One sürümünü sergiliyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda telefonların sızdırılan görsellerini inceleyebilirsiniz.