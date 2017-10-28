İşte HTC'nin harika tasarımlı telefonu!

HTC'nin 2 Kasım'da yeni bir akıllı telefon tanıtması bekleniyor. Tayvanlı şirketin başka bir amiral gemisi mi yoksa sadece orta özelliklere sahip bir model mi tanıtacağı tam olarak bilinmiyor.

Bildiğimiz tek şey, görünen cihazın tek bir lensli kamera, arka tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörü ve çerçevesiz bir ekrana sahip olacağı. İkincisi, HTC tarafından bugün Twitter’da yayınlanan tanıtım görselinde görülüyor. Her ne kadar telefonun nasıl olacağını tam bilmesek de, HTC'nin ön çerçeve boyutlarını küçültmeye ve yaklaşan cihazını göze hoş bir tasarımla sunmaya karar verdiği açıktır.

Özellikler göz önüne alındığında, HTC U11+ olduğu düşünülen telefonun ekran ve pil gibi birkaç istisna dışında U11 ile aynı özellikleri sunuyor. Görsel açıdan U11 +, HTC'nin şu anki amiral gemisine göre muhtemelen en önemli değişikliği sunacak.

Özetlemek gerekirse, HTC U11+ akıllı telefonun, 4GB veya 6GB RAM ve 64GB veya 128GB dahili belleklerle eşleştirilmiş güçlü bir Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisine sahip olduğu söyleniyor. Quad HD çözünürlüğü ve 18: 9 oranına sahip büyük bir 6 inçlik ekranın yanı sıra, 4.000 mAh büyük bir pil de özellikler arasında yer alacak.

2 Kasım'da düzenlenecek tanıtımda, HTC U11+'ın ne zaman ve nerede satılacağı ve maliyetinin ne olacağını öğreneceğiz.