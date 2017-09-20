İşte dört kameralı Huawei G10!

Son zamanlarda haberleri takip ediyorsanız, o zaman Huawei'nin 22 Eylül'de yani bu hafta tanıtım etkinliği düzenleyeceğini duymuş olmalısınız. Bu lansman olayının yıldızı tabii ki de, Çin pazarındaki Huawei Maimang 6 olarak da bilinen Huawei G10'dan başka hiçbir şey değil.

Her ne kadar geçen hafta Huawei G10 modelinin birkaç sızdırılmış görüntüsünü görsek de, bugün farklı açılardan cihazın daha canlı çekimlerini görebiliriz. Huawei G10, Çinli şirketten ekrana 18: 9 en-boy oranı ile gelen ilk akıllı telefon olacak.

Özelliklere gelince, 2160 x 1080 piksel ekran çözünürlüğüne sahip 5,9 inç ekrana sahip olan telefon, 2.36GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemci ile çalıştırılacak. Söylentilere göre, bu yongasetinin orta seviye Kirin 659 olması bekleniyor. Bellek bölümünde ise 4GB RAM’in yanı sıra 64GB dahili depolama alanı da bulabilirsiniz.

Kamerada bölümünde ise 16MP + 2MP çift arka kamera kurulumu bulunuyor ve ön tarafında 13MP + 2MP çift kamera kurulumu mevcut. Telefon, 3,240mAh'lık bir pil ile geliyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda telefonun sızdırılan görsellerini inceleyebilirsiniz.