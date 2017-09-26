İşte Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro'nun resmi görüntüleri!

Huawei’nin, Ekim ayında Mate 10, Mate 10 Pro ve Mote 10 Lite olmak üzere üç akıllı tlefon tanıtması bekleniyor. Mate 10 ve Mate 10 Pro özellikleri ile Note 8 ve yeni iPhone modelleri ile yarışacakken, Lite sürümü biraz daha mütevazi özelliklere ve uygun fiyata sahip olacak.

Şimdiye kadar bu telefonlarla ilgili çeşitli sızıntılar görmüştük. Şimdi de Mate 10 ve Mate 10 Pro’nun resmi görüntüleri olduğu iddia edilen bazı görseller yayınlandı. Fransız web sitesi Les Numeriques, ikilinin bazı önemli özellikleriyle birlikte sızdırılmış promosyon görüntülerini elde ettiğini iddia ediyor.

Telefonlar, tasarım olarak önceki sızıntılara oldukça benziyor. Mate 10, kenarlarında kavisli, geniş bir 16:9 ekrana sahip olacakken, daha büyük Pro kardeşi, daha ince 18:9 en-boy oranına sahip fakat yuvarlak köşeleri yok.

Arka tarafta çift kamera sistemini her iki cihazda da bulabilirsiniz. Mate 10 Pro'nun hemen altında bir parmak izi algılayıcısı var. Daha önce görmediğimiz bir tasarım ayrıntısı, P10'da bulunana benzer şekilde kamerayı Pro üzerinde kuşatan kalın şerit.

Görüntüler aynı zamanda cihazların bir Kirin 970 işlemci, 4.000 mAh pil ve kameraların f / 1.6 diyafram değer "en büyük diyafram açıklığı" ile geleceğini gösteriyor. Ayrıca, en azından normal Mate 10, IP67 sertifikasına sahip olacak, ancak bunun Pro varyantında da olacağını düşünüyoruz.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda tanıtım videosundan alındığı düşünülen sızdırılan görüntüleri inceleyebilirsiniz.