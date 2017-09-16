İşte Huawei Mate 10'un ucuz versiyonu!

Huawei'nin Mate 10'u, ya da daha spesifik olmak gerekirse, bu adı taşıyan üç farklı cihaz bir ay içinde geliyor. Pro ve Lite kardeşlerinden ziyade standart Mate 10 hakkında çok az bilgiye sahip olmakla birlikte, seriler hakkında sızıntıların giderek artması şaşırtıcı değil.

Ama bugün üç cihazdan biri olan Mate 10 Lite sızıntısı geldi. Telefonun render tasarımı sızdırıldı ve tasarım açısından, bir süre önce OnLeaks'in şematik tabanlı görüntülerinde gördüğümüz tasarımla oldukça uyumlu görünüyor. Ancak önemli bir fark var. Standart Mate 10'un büyük olasılıkla uzun boy oranına sahip olacak ancak, sızdırılan resimlerde gördüğümüz telefonun normal, 16:9 ekranı var.

Bu da, diğer iki Mate 10 modellerinden biri yerine Lite modeli olduğunu düşündürüyor. Ailenin uzun boylu ekrana sahip olmayan tek üyesi olduğu söyleniyor. Yine de, çerçevelere alerjisi olan kullanıcılar, muhtemelen en az pahalı olan Mate 10'un, alt çerçevenin parmak izi sensörünü barındıracak yeterli alana sahip olmasına rağmen daha ince çerçevelere sahip olmasından mutluluk duyacaktır..

Lite'ın Mate 10 serisinin geri kalanıyla aynı üst seviye Kirin 970 yongasetini içerdiği söyleniyor ki, bu orta sınıf selefine göre gayet iyi bir gelişme. Arka taraftaki 12/20 MP çift kamera ayarı ve Mate 10 Pro'da bulunan 4.000 mAh pil de Lite'da mevcut olacak ancak, RAM 4 GB'a düşürülecekken ekran çözünürlüğü 2560 x 1440 piksel ile biraz daha düşük.

Mate 10 serisi, 16 Ekim'de Münih'te düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Tıpkı geçen yılki model Mate 9'da olduğu gibi, Huawei'nin üç varyasyondan en az bir tanesinin amiral gemisi özelliklere sahip olmasını bekliyoruz.

Sonraki sayfalarda telefonun render görüntülerini inceleyebilirsiniz.