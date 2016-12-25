İşte Huawei Mate 9'un yeni rengi!

Çinli üretici Huawei, geçtiğimiz kasım ayında yeni phablet Mate 9 akıllı telefon serisi tanıtmıştı. Huawei Mate 9, birkaç renk seçeneği ile gelmişti ve şirket, şimdi bunlara yeni bir renk seçeneği ekledi.

Hatırlayacağınız gibi, Huawei Mate 9’un şampanya altın, mocha altın, seramik beyaz, gümüş ay ışığı ve gökyüzü grisi dahil olmak üzere seçim yapabileceğiniz birçok renk seçeneği vardı. Huawei, Mate 9’un bir de obsidyen siyah rengini kullanıcılarına sunuyor.

Huawei Mate 9 teknik özellikleri

5.9-inç (1920 x 1080 piksel) Full HD 2.5D kavisli cam ekran, % 96 NTSC Renk Gamı

Sekiz çekirdekli, Huawei Kirin 960 (4 x 2.4 GHz A73 + 4 x 1.8 GHz A53) işlemci + i6 yardımcı işlemci, sekiz çekirdekli Mali G71 GPU

4GB RAM, 64GB depolama, microSD ile 256GB’a kadar genişletilebilir hafıza

EMUI 5.0 ile Android 7.0 (Nougat)

Hybird Çift SIM (nano SIM + nano SIM / microSD)

Leica lensler, f/2.2 diyafram ile çift tonlu LED flaş, PDAF, CAF, Lazer AF, OIS, 4K video kayıt 20MP (Siyah Beyaz) + 12MP (RGB) çift arka kamera

f/1.9 diyafram ile 8MP ön kamera

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 156.9 x 78.9 x 7.9mm; Ağırlık: 190g

4G Volte, WiFi 802.11ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC

Hızlı şarj ile 4000mAh batarya

Yeni renk seçeneği 25 Aralık tarihinden itibaren satışa sunulacak. Huawei Mate 9 önümüzdeki günlerden itibaren 2999.00 TL fiyat ile ülkemizde satışa sunulacak.

Sonraki sayfalarda Huawei Mate 9'un yeni rengini yakından inceleyebilirsiniz.

