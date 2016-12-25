İşte Huawei Mate 9'un yeni rengi!

Çinli üretici Huawei, geçtiğimiz kasım ayında yeni phablet Mate 9 akıllı telefon serisi tanıtmıştı. Huawei Mate 9, birkaç renk seçeneği ile gelmişti ve şirket, şimdi bunlara yeni bir renk seçeneği ekledi.
Hatırlayacağınız gibi, Huawei Mate 9’un şampanya altın, mocha altın, seramik beyaz, gümüş ay ışığı ve gökyüzü grisi dahil olmak üzere seçim yapabileceğiniz birçok renk seçeneği vardı. Huawei, Mate 9’un bir de obsidyen siyah rengini kullanıcılarına sunuyor.
Huawei Mate 9 teknik özellikleri
5.9-inç (1920 x 1080 piksel) Full HD 2.5D kavisli cam ekran, % 96 NTSC Renk Gamı
Sekiz çekirdekli, Huawei Kirin 960 (4 x 2.4 GHz A73 + 4 x 1.8 GHz A53) işlemci + i6 yardımcı işlemci, sekiz çekirdekli Mali G71 GPU
4GB RAM, 64GB depolama, microSD ile 256GB’a kadar genişletilebilir hafıza
EMUI 5.0 ile Android 7.0 (Nougat)
Hybird Çift SIM (nano SIM + nano SIM / microSD)
Leica lensler, f/2.2 diyafram ile çift tonlu LED flaş, PDAF, CAF, Lazer AF, OIS, 4K video kayıt 20MP (Siyah Beyaz) + 12MP (RGB) çift arka kamera
f/1.9 diyafram ile 8MP ön kamera
Parmak izi sensörü
Boyutlar: 156.9 x 78.9 x 7.9mm; Ağırlık: 190g
4G Volte, WiFi 802.11ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC
Hızlı şarj ile 4000mAh batarya
Yeni renk seçeneği 25 Aralık tarihinden itibaren satışa sunulacak. Huawei Mate 9 önümüzdeki günlerden itibaren 2999.00 TL fiyat ile ülkemizde satışa sunulacak.
Sonraki sayfalarda Huawei Mate 9'un yeni rengini yakından inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR
4 gb ramli telefonlar satışta kaybedecek 6 gb ram dururken
ya bsg vanım ya
Kazzzık gibi pahalı emme çok hoş rengi var :-)
SAR değeri baş için,1.46 w/ kg ... Çok yüksek! Sağlık çok önemli...