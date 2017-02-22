İşte Huawei P8 Lite'ın geliştirilmiş versiyonu Nova Lite!

Beklendiği gibi Huawei, orta sınıf bir Android akıllı telefon olan Nova lite'ı duyurdu. Başlangıçta Huawei P8 lite (2017) olarak bilinen akıllı telefonun, daha önce yayınladığımız haberlerde bazı ülkelerde farklı bir adla başlatılabileceğini belirtmiştik.



Akıllı telefon dün, Huawei Nova lite adı ile resmi olarak Japonya'da tanıtıldı. Çinli telefon üreticisi telefonun perakende fiyatı hakkında ayrıntılı bilgi sunmadı ancak, önceki raporlar akıllı telefonun Avrupa'da 239 € 'luk bir fiyatla satılabileceğini söylüyordu.





Ayrıca Nova lite, 24 Şubat'ta Japonya'da siyah, altın ve beyaz olmak üzere üç renkte sunulacak. Teknik özelliklere baktığımızda Nova lite, Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile çalışan saf orta menzilli bir telefon sunuyor. Temelde akıllı telefon, 3GB RAM ve 16GB genişletilebilir depolama alanı (128GB'a kadar) ile iyi bir 2.1GHz sekiz çekirdekli Kirin 655 işlemciye sahip.



Çift SIM desteğinin yanı sıra, yüksek hızlı indirme hızları için Cat.4 LTE geliyor ve fotoğrafçılar, Nova lite modelinin bir adet 12 megapiksellik arka yüz kamerasına sahip olmasından dolayı biraz hayal kırıklığına uğrayabilir ancak ön yüzünde 8 megapiksel çözünürlüklü bir kamera mevcut. Tıpkı P8 lite (2017) gibi akıllı telefon, Full HD (1080p) çözünürlükte 5.2-inç ekrana sahip.



Huawei Nova lite, arka tarafta parmak izi tarayıcı ile birlikte geliyor ve 3,000 mAh'lik bir pille çalışıyor. Şimdilik akıllı telefon, Çin, Finlandiya ve yakında Japonya'da, Huawei P8 lite (2017) ve Huawei Nova lite gibi farklı isimler altında satılacak.



Kullanılabilirlik oranının önümüzdeki haftalarda daha fazla bölgeye yayılmasını bekliyoruz, ancak cihazın hangi adı kullanacağını tahmin etmek zor.

Sonraki sayfalarda telefonun görsellerini inceleyebilirsiniz.