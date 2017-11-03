İşte ilk iPhone X kuyrukları!

Apple Store önünde yüzlerce kişiyi bir iPhone satın almak için kuyruk oluşturan insanları gördüğümüzden bu yana biraz zaman geçti ancak, onuncu yıldönümü modeli iPhone X'in müşteriyi bir kez daha dünya çapında bir kuyruğa sokmak için yeterli cazibeye sahip olduğu görülüyor.

Daha önce bildirdiğimiz gibi, Apple fanboyları Apple Mağazaları önünde kuyruklar oluşturmuş durumda ve Singapur'dan gelen yeni bir raporda, kayıt işlemi başladığında kalabalığın ne kadar çok olabileceği gösteriliyor.

Temelde, her bir Apple Mağazası, sınırlı sayıda iPhone X'ten oluşuyor. Maalesef bu nedenle, dışarıda kamp yapan kişilerin sayısına bakılmaksızın, ilk gelen cihazı alır. Hiç kimsenin hayal kırıklığına uğramadığından emin olmak için, Apple Store personeli, müşterilerin içeriye girmesine ve bir iPhone X satın almasına izin vermek için kapıları açmadan önce bir kayıt işlemi gerçekleştirir. Böylece ilk önce kim gelirse cihazı alma şansı da yüksek olur.

Sınırlı stok

Kanal New Asia tarafından Facebook'ta yayınlanan bu videolarda görebileceğiniz gibi, Apple Store çalışanlarının birçoğu yüzlerce kişiyi sıraya sokmaya çalışıyor.