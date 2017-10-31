İşte insan eli değmeden giden araba!

Waymo, tehlikeli durumlarda insanların sürücü kontrolünü ele geçirmek zorunda bırakmayan, gerçekten özerk araçları test etmeye başladı. Alphabet'ın özerk otomobil geliştirme kolu, California'daki bir etkinlikte araç koltuğunda oturan bir kişi olmadan kullanılan Chrysler Pacifica minivanlarını gösterdi. Reuters'e göre şirket, 2013'te Silikon Vadisi'nde gerçekleştirilen deneylerden sonra sürücü özelliğini kaldırma kararı aldı ve kullanıcıların aracın içinde tam yolcu gibi olmalarını sağladı.

Test yapan kişiler makyaj yaparak yolda telefonlarını kullanabildi. Başka bir deyişle, araçlarının nereye gittiğini veya ne kadar hızlı gittiğini ve ani olarak tehlikeli durumlarda aracın kontrolünü ele geçirmelerinin sürprizlerle sonuçlanacağını düşünmüyorlardı. Waymo, "yolcuların yolcu kalmasına" izin vermek için sürücünün müdahale etme özelliğini çıkarmaya çalışıyor.

Waymo'nun minivanlarının en yeni versiyonu, ön koltukların arkasına monte edilmiş ekranlar içermektedir. Sistem, aracın neler yaptığını (örneğin, yaya geçidine izin vermek için durduysa) açıklıyor ve çevrenin görüntülerini gösteren mesajlar veriyor. Daha da önemlisi, yolcuların binmeye başlaması, çekmesi, yardım çağırması ve kapıların kilidini açması için düğmelerin bulunduğu yeni bir paneli var.

Düğmeler yolculara bazı kontrol imkânı verirken, Waymo şefi John Krafcik, ekibinin yolculuğu daha uygun hale getirecek bir teknoloji üzerinde çalıştığını söyledi. Bu özellik, araçları ile gezmeye çıktıklarında tam noktada olmasalar bile kendilerini selamlayan kişiyi tanıma yeteneği kazandıracak.