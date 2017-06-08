İşte iPhone 7s Plus ve Apple iPhone 8'in final tasarımı!

iPhone 8 olarak adlandırılan 10. yıldönümü Apple iPhone modeline o kadar çok odaklanıldı ki, premium telefona eşlik edecek diğer iki birim hakkında pek fazla şey söylenmedi. Bugün sızdırılan iki şema, Apple iPhone 7s Plus ve Apple iPhone 8'in son çizimlerini ortaya çıkardı. Bu diyagramların iki telefonun üretiminde kullanılabileceği düşünülüyor.

Apple iPhone 8'in boyutu 143.4 x 70.77 x 7.51mm'dir ve arkadaki çift kamera çıkıntılı değil. Diğer görüntülerde de görüldüğü gibi, iPhone 8, kenardan kenara OLED ekrana sahip olacak ve arkada dikey olarak monte edilmiş bir çift kamera ayarı mevcut. Touch ID ön ekranın altına gömülmüş gibi görünüyor. Sonuçta, arka tarafta veya ön tarafta parmak izi okuyucu yok. Aracı kurum analistlerine bilgi satan bir Apple tedarik zinciri analisti Touch ID'nin iPhone 8’in ön camın altında bulunacağını söyledi.

Apple iPhone 7s Plus'a gelince, kısmi boyutlar 158.38 x 78.1mm'dir. Telefonun arka kısmında mevcut iPhone 7 Plus ile aynı yatay olarak yerleştirilmiş, arka çift kamera bulunuyor.

Sonraki sayfalarda sızdırılan şemaları inceleyebilirsinzi.