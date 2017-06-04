İşte iPhone 8'in en net canlı görüntüleri!

Sızdırılan bir dizi görüntü, yaklaşmakta olan iPhone 8'i arkaya yerleştirilmiş Touch ID parmak izi tarayıcı özelliğine sahip olduğunu iddia ederek ortaya çıktı. Resimler Çinli site iPhoneros üzerinden geliyor ve görünüşte en azından Apple tarafından prototip olarak geliştirilmiş bir tasarımın en net görünümü var.

Şimdiye kadar merak edilen soru Apple'ın Touch ID algılayıcısını iPhone 8’e yerleştirileceği nokta olmuştu. Bazı raporlar Touch ID'nin iPhone 8'in ekranının altında olacağını iddia ederken, bazıları imalat zorlukları nedeniyle arkada olacağını söyledi.

Şimdi sızdırılan görüntüler ise cihazın arkasına, doğrudan Apple logosunun altına yerleştirilmiş Touch ID sensörünü göstermektedir. Yerleşim, daha önce sızdırılmış CAD çizimleriyle eşleşiyor ve dikey kamera tasarımı, kamera flaş yerleşimi ve daha fazlasını gösteriyor.

Bazıları geçmişte böyle bir tasarımın arkada kablosuz şarj bağlantıları için olabileceğini iddia ettiler, ancak bu resimler gerçekten Touch ID olduğunu açıkça belli ediyor gibi görünüyor.

IPhoneros tarafından paylaşılan görüntülere dayanan Twitter sızıntı kaynağı Benjamin Geskin, neredeyse çerçevesiz tasarımı da içeren ayrı bir ön yüz görüntüsü de paylaştı. Bazı konseptler ve sızıntılar eranın hoparlör ve ön kamera etrafında sarmalandığını gösterirken, bu sızıntı hala bu kesikleri barındıran küçük bir üst çerçevenin olduğunu göstermektedir.

Bu sızıntıların meşruluğuna gelince, iPhoneros, resimlerin geçmişte doğru görüntüler sağlayan ve "asla yanlış bilgi gönderilmediğini" söylediği bir Çin kaynağından geldiğini iddia ediyor. Bu arada, Geskin’in sızıntısının yasallığı konusunda şüphe uyandırıyor. Her iki durumda da, muhtemelen bu tasarım, Apple'ın test ettiği en az bir tasarım olsa da, bu sonbaharda tanıtılacak nihai tasarım olup olmadığı belli değil gibi görünüyor.

Son zamanlarda iPhone 8 sızıntıları hızla artıyor ve her biri Touch ID'nin yerleştirilmesi arasında tutarsızlık sağlıyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda sızdırılan iPhone 8 görsellerini inceleyebilirsiniz.