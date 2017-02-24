İşte iPhone 8'in gizli silahı!

Apple, bu sonbahar aylarında yeni iPhone modellerini resmen ilan edecek. Şirket, iPhone’un 10. Yıldönümü anısına, iPhone 7S ve iPhone 7S Plus’ın yanı sıra, ilgi çekici özelliklere sahip iPhone 8 modelini de duyuracak.

iPhone 8, kenardan kenara ekran, Ana Sayfa düğmesi eksikliği, ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, çift kamera ve OLED ekran gibi özelliklere sahip olacak. Ancak yeni bir araştırma notuna göre, müşteriler için en büyük şey bu olmayacak. Her zaman eskiden beri en çok talep edilen akıllı telefon özelliği olan daha büyük bir pil olacak iPhone 8’de yer alacak.

MacRumors’un haberine göre, Morgan Stanley analisti Katy Huberty, iPhone 8'in öncekinden daha uzun pil ömrüne sahip olacağını öngörüyor. Yukarıda belirtilen özelliklerin yanı sıra, pil ömrü iPhone 8'in satışlarını büyük ölçüde etkileyecek.

Ayrıca Huberty, "Geçerli iPhone SKU'larına daha mütevazı güncellemelere ek olarak, Apple'ın kavisli AMOLED ekran, daha uzun pil ömrü, kablosuz şarj teknolojisi, 3D sensörler ve daha gelişmiş AI yazılım özellikleri sağlayan daha yüksek fiyatlı bir cihaz başlatmasını bekliyoruz "dedi.



Daha uzun pil ömrü, büyülü bir yeni pil teknolojisinin sonucu olsa harika olurdu. Ancak, şirket bunun yerine, daha büyük bir pil için yer açacak ve OLED ekranı daha fazla enerji tasarrufu sağlayacak. Bunu yazılımdaki gelişmelere ve daha verimli yonga setine ekleyince, daha küçük iPhone 8'in pil ömrü çok daha büyük iPhone 7S'e eşit olabilir.