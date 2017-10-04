İşte iPhone X'in kutusu!

Apple, iPhone X'in kutusunun görüntüsünü, iPhone yükseltme programmı kapsamında gösterdi.

04/10/2017 11:40

Teknoloji devi Apple'ın iPhone X'i, geçen ay açıklanan üç akıllı telefon arasında şüphesiz şirketin en muhteşem ürünüydü.  iPhone X hakkında zaten çok şey biliiyoruz ancak, genellikle Apple, satışa başlamadan önce iPhone'ların perakende kutusunu göstermez. iPhone X'in perakende kutusu, iPhone Yükseltme Programı görüntülerinin bir parçası olarak gösterildi. 

Bu çok önemli bir şey değil ancak, Apple'ın ambalajının neye benzediğini göstermeyi seçtiği yol biraz ilginç olabilir, çünkü bu genellikle sır olarak tutulmaktadır. Ambalajın görüntüsü, iPhone 8 ve iPhone 7 serilerinde olduğu gibi kutunun üstündeki ana resmin telefonun arka görünüşü yerine iPhone X'in önden görünüşünü göstermektedir. 

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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