İşte karşınızda Huawei'nin en ince çerçevelere sahip akıllı telefonu!

Huawei’nin bu sonbaharda tanıtacağı en ilgi çekici akıllı telefonu sadece Mate 10 değil. Çinli şirketin, Huawei G10 adlı 18: 9 en-boy oranı ile ilk akıllı telefonunu da tanıtması bekleniyor.

Daha önceki haberlere göre Huawei G10, 22 Eylül'de açıklanacak ancak, sadece Çin'de piyasaya sunulacak. 18: 9 ekran Huawei G10'da bulunan tek ilginç özellik olmayacak.

Akıllı telefonun ön ve arka tarafında ikişer olmak üzere dört kamerası olduğu şirket tarafından teyit edilmişti. Bildiğimiz kadarıyla, bu, Huawei'nin böyle bir kamera yapılandırması ile gelen ilk telefonu olacak.

Çin'den, Huawei G10'un ön ve arka taraflarını gösteren iki canlı resim sızdırıldı. 18: 9 en / boy oranına sahip dört kamera ve 5.9-inç Full HD ekranın yanında Huawei G10'un bir Kirin 659 işlemci, 4GB RAM ve 64GB dahili bellek içermesi bekleniyor.

Ayrıca G10, EMUI 5.1 arayüzü ile Android 7.1 Nougat çalıştırıyor ve 3,340 mAh'lik bir pil ile güçlendirilecek. Son olarak, arkada bir parmak izi tarayıcıyı da sızdırılan görsellerde görebilirsiniz.