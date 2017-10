İşte katlanabilen çift ekranlı akıllı telefon ZTE Axon M

ZTE, Amerika'da düzenlediği bir etkinliği aracılığıyla Axon M akıllı telefonu ilk çift ekranlı katlanabilir telefon olarak tanıttı. İşte akıllı telefonun tüm ayrıntıları.

ZTE Axon M Özellikleri

ZTE Axon M, Full HD çözünürlüğü destekleyen bir çift 5.2 inç ekrana sahip. İki ekran birlikte 1.78: 1 en-boy oranı oluşturuyor. Her iki ekran Gorilla Glass 5 tarafından korunmaktadır.

Axon M akıllı telefonun, Snapdragon 821 yonga seti ve 4 GB RAM ile güçlendirilmiş. 64 GB'lık dahili bir hafızaya ve microSD kart yuvasına sahip. Android 7.1.2 Nougat ile gelen cihaz, f/1.8 diyafram ve görüntü sabitleme özelliği ile donatılmış sadece 20 megapikselli bir kamera içermektedir.

Cihaz, çift hoparlörle donatılmış ve ayrıca bir Hi-Fi ses çipi de içeriyor. Ayrıca 3.5mm ses çıkışı bulunuyor. 3,180mAh'lik pili USB-C aracılığıyla şarj edilebilecek.

ZTE Axon M üç modda kullanılabilir ve kullanıcılar "Axon M" sanal düğmesine basarak aralarında geçiş yapabilir. Yukarıdaki resimde A olarak adlandırılan Genişletilmiş Mod, daha geniş ekran alanı için her iki ekranı birleştirir. Yukarıdaki resimde AB olarak belirtilen Çift Mod her iki ekrana da katılabilir. Bununla birlikte, her ekran kendi içeriğini bağımsız olarak gösterebilir. Örneğin, kullanıcılar bir ekranda Google Dokümanlar'ı, diğerinde YouTube uygulamasını çalıştırabilir. AA olarak etiketlenen Ayna Modu, bir ekranın içeriğini diğerinde çoğaltır.

ZTE Axon M Fiyatlandırma

ZTE Axon M, yalnızca AT & T aracılığıyla ABD'de aylık 24.17 dolar taksit ile satışa sunulacak. 2018'in 1. çeyreğinde, Çin, Japonya ve Avrupa gibi diğer pazarlara gelecektir.

Sonraki sayfalarda telefonu her açıdan inceleyebilirsiniz.