İşte kredi kartı büyüklüğündeki Android telefon!

Şimdilik akıllı telefon endüstrisinde standart haline gelmiş olmasına rağmen, bazı insanlar akıllı telefonlarının çok büyük olmasını istemiyor. Pazarda hala ortalama boyutlu akıllı telefonlar mevcut ancak, amiral gemisi söz konusu olduğunda, boyutlar hep yüksek.

Piyasada mevcut çok sayıda ortalama telefon olsa da küçük akıllı telefonlar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Küçük derken, kredi kartı boyutundaki küçüklükten bahsediyoruz.



Japon bir şirket, 10 Kasım'da ülkesinde yaklaşık 88$ karşılığında satın alınması için piyasaya sürülecek bir Android akıllı telefon olan NichePhone-S'yi açıkladı.

Bu tür telefonlar, Asya'da bir süredir mevcut ancak Android ile çalışmıyor. Bu nedenle NichePhone-S, kendi türünün ilk örneği olabilir. Özelliklere gelince, akıllı telefon bir MediaTek işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 550 mAh pil içeriyor. Sadece 6.5mm kalınlığında ve 38 gram ağırlığında.



Minyatür akıllı telefon, Android 4.2'yi çalıştırıyor ve Bluetooth, 3G, LTE gibi birçok bağlantı özelliğine sahip. Bu telefonu cüzdanınızda bile taşıyabilirsiniz.

Telefona ait görselleri sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.