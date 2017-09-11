İşte muhteşem görünümüyle Xiaomi Mi Mix 2!

Xiaomi'nin yaklaşmakta olan Mi MIX 2 ile ilgili bir çok sızıntı gerçekleşti. Cihaz en sonunda bugün resmen ilan edilecek ve tanıtım öncesi telefonun canlı görüntüsü sızdırıldı.

Xiaomi Mi MIX 2’nin canlı görüntüsü yine Çin'deki sosyal blog Weibo üzerinde ortaya çıktığı. Neyse ki, Xiaomi Mi MIX 2'nin bugün Mi Not 3'le birlikte tanıtılması nedeniyle görüntünün gerçek olup olmadığı konusunda çok uzun süre onay beklemek zorunda kalmayacağız.

Görüntü gerçekse, Xiaomi'nin orijinal Mi MIX modeline kıyasla alt çerçeveyi küçültmeyi başarabildiğini doğruluyor. Resimlerdeki cihaz, yalnızca birkaç akıllı telefon şirketinin başarabildiği gerçek bir çerçevesiz şablon gibi görünüyor.

Bir kez daha, selfie kamera ekranın sol alt kısmına taşındı. Sol taraf tamamen boşken, ses tuşu ve açma / kapama düğmeleri telefonun sağ kenarındadır. Mi MIX 2'nin üst ve alt taraflarının bir görünümü olmadığı için, Xiaomi'nin kulaklık girişi bağlantı noktasını kaldırmaya karar verip vermediğinden emin değiliz.