İşte müşterilerin en çok memnun olduğu akıllı telefon!

Yıllık Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi (ACSI), yayınladığı yeni listede Apple iPhone SE'nin, 86 puana sahip Galaxy S6 Edge+ ve iPhone 7 Plus'ı geçerek, en yüksek müşteri memnuniyeti skorunu 87'ye yükselttiğini ortaya koyuyor.

Liste, Apple ve Samsung tarafından üretilen diğer akıllı telefon modellerini de içeriyor. Moto G ve LG G4, endeksin en altında 100 üzerinden sırasıyla 75 ve 73 ile en alt seviyede yer alıyor.

Sonuçlar, Mayıs 2016 ile Nisan 2017 arasında ABD'den gelen 36.194 müşteriyle yapılan görüşmelere dayanıyor. Dolayısıyla, en yeni Galaxy S8 modeli listeye dahil değil ve bu ay yayınlanan diğer akıllı telefonlar da bulunmuyor. ACSI, toplanan veriyi analiz ederken, müşteri memnuniyetine bağlı olarak bu listeyi hazırladı.

Listeye Apple ve Samsung telefonları hakim

23 akıllı telefonun 21'i Apple ve Samsung'a ait. Bu da iki akıllı telefon üreticisinin ABD pazarında en üst sırada yer aldığı yönünde bir başka doğrulama sayılıyor. ACSI Genel Müdürü, akıllı telefon pazarındaki genel trendin son birkaç yılda daha büyük ekranlara kaydığını belirtiyor ancak, tüketicilerin daha küçük bir ekrana sahip cihazları kullanmaya devam ettiği görülüyor.

Nitekim, listede ikinci sıradaki Galaxy S6 Edge+ 5.7 inç ekran boyutuna sahipken, iPhone SE'nin ekran boyutu 4 inçtir. iPhone 7 Plus, 5.5 inç ekran boyutuna sahip en büyük iPhone modellerinden biridir.

iPhone SE, piyasada oldukça popüler oldu, çünkü küçük bir kasada güçlü özellikleri sunan nadir telefonlardandı. Cihaz Mart 2016'da 399 dolarlık bir başlangıç ​​fiyatı ile piyasaya sürüldü ve diğer iPhone'lara kıyasla çok daha düşüktü. Apple, bu yılın Eylül ayında açıklanacak olan OLED iPhone 8 ve iPhone 7s ve iPhone 7s Plus üzerine yoğunlaşması nedeniyle bu yıl iPhone SE'nin bir halefini çıkarmadı.