İşte Nokia'nın en iyi akıllı telefonu Nokkia 9!

HMD'nin yılın sonuna kadar bir başka amiral gemisi akıllı telefon sunması beklenmiyor. Dolayısıyla, söylentilerde olduğu gibi Nokia 9'un yakında tanıtılacağını umuyorsanız hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Finlandiya şirketinin gelecek yılın başında en az üç akıllı telefon sunması bekleniyor: Nokia 2, Nokia 7 ve Nokia 9

Nokia 2'nin resimleri geçen ay zaten sızdırılmıştı ancak, bugüne kadar güvenilir bir Nokia 9 görüntüsü çıkmadı. OnLeaks, HMD'nin yaklaşmakta olan amiral gemisinin neye benzeyeceğine dair fikir edinebileceğimiz görüntüler yayınladı.

Bu görüntüler Nokia telefonunun CAD dosyalarını temel alıyor ancak, bu görüntülerin % 100 doğru olduğu anlamına gelmez. Her durumda da, herkesin fark edebileceği ilk şey kulaklık girişinin olmamasıdır. Nokia 9, 3.5mm ses girişi bağlantı noktası yerine USB Type- C özelliğine sahip olacak.

Dahası, Nokia 9'un Quad HD çözünürlüğü ve arkaya monte edilmiş bir parmak izi algılayıcısı olan 5.5 inçlik bir ekrana sahip olduğu söyleniyor. HMD'nin önümüzdeki amiral gemisi çok ince çerçevelere ve çift kameraya sahip olacak.

Görünüşe bakılırsa, akıllı telefon 140.9x72.9x7.5 mm ölçülerinde ancak, kamera çıkıntısı kalınlığı tam olarak 8.9mm'ye yükseltecek. Muhtemelen akıllı telefon, Android Oreo işletim sistemi ile gelecek.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda Nokia 9'un render görüntülerini ve videosunu inceleyebilirsiniz.