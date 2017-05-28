İşte Nokia'nın hiç görülmemiş QWERTY klavye telefonu!

BlackBerry KEYone'daki fiziksel QWERTY klavyenin yarattığı heyecanın ortasında bir sızıntı 2012'de Nokia'nın iş dünyası için hazırlanmış Windows Phone ile çalışan bir telefon modeli olduğunu ortaya koydu. Ön kısmında bir fiziksel QWERTY klavyeye sahip olan telefon, Windows Phone 8'in bir sürümünü çalıştırıyor ancak, hiçbir zaman piyasaya sürülmedi.

Nokia RX-100 olarak adlandırılan telefonun fotoğrafları Çin'deki bir web sitesinde keşfedildi. Cihaz, aynı zamanda fiziksel bir QWERTY klavye ile donatılmış olan 2011 Nokia E6'ya benzerlik gösteriyor ancak, o model Symbian tarafından destekleniyordu.

Nokia RX-100, bir AMOLED ekrana sahip ve içinde 2GB dahili depolama alanı içeriyordu. Fiziksel QWERTY, ayrılmış bir rakam dizisi olmaksızın 39 tuştan oluşuyordu. 2012'de, Nokia'nın ABD operatörleri ile model sunumuyla ilgilenmeye çalışırken MWC'de vakit harcadığına dair spekülasyonlar yapıldı ama asla olmadı. Sonuç olarak, Nokia RX-100, halka neler yapabileceğini göstermek için hiç bir şansı olmayan, yayınlanmamış telefonlardan biri haline geldi.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda telefona ait görselleri inceleyebilirsiniz.