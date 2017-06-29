İşte Nokia'nın yeni telefonu!

Yeni Nokia 3310 birçok pazarda piyasaya sürüldü ancak bu, HMD'nin bu yıl başlatmayı planladığı tek özellikli telefon olmayabilir. Finli şirketin 2017 yılının sonuna kadar 6 veya 7 yeni telefon tanıtacağını biliyoruz ancak, kaç tane akıllı telefonun ve özellikli telefonun HMD serisinin bir parçası olduğunu bilmiyoruz.



Çin düzenleyici komisyonu olan TENAA tarafından yakın zamanda yayınlanan bazı resimler sayesinde, HMD'nin önümüzdeki aylarda bir başka özellikli telefon tanıtacağı ortaya çıktı. Telefon henüz bir ada sahip değil ve özellikleri veya fiyatı hakkında hiçbir ayrıntı henüz mevcut değil.



Nokia markalı özellikli telefonun model numarası TA-1017 ve Nokia 3310 gibi 3G bağlantısını desteklemiyor gibi görünüyor. Arka taraftaki birincil kameranın altında, LED flaş yerine bir hoparlör ızgarası bulunuyor. Büyük olasılıkla S30+ arayüzünü çalıştırıyor ve çift SIM desteğine sahip olabilir.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda TENAA’da yayınlanan resimleri inceleyebilirsiniz.