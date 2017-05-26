İşte orijinal Apple iPhone'un çizilme, yanma ve eğilme testi

Eğilme ve çizilme testlerini ilginç buluyorsanız, kesinlikle Zack Nelson'un JerryRigEverything kanalındaki videolarını izlemelisiniz.

Zack, çakmaklarla telefonları yakma, titizlikle hazırlanmış metal gövdelerini keskin bir cepli bıçakla çizme ve en önemlisi de çıplak elleriyle bükme testlerini yapıyor.

Zack'in onlarca yeni telefonunu yıllarca test ettiğini gördük ama 2007 model bir telefona test yaparak eski telefonların sağlamlığını da ölçtü. Apple iPhone'un yıldönümünden esinlenen YouTuber, ilk iPhone'un testinde nasıl bir başarıya imza atacağını test etmeye karar verdi ve tabii ki sonucu videoya kaydetti.

Zack'in bıçağı tonlarca çizik bırakmıştı ancak, orijinal iOS telefonu eğilme testinde oldukça başarılıydı. Aşağıda yayınlanan dayanıklılık testini izleyebilirsiniz.