İşte performansı en iyi amiral gemisi akıllı telefon!

Antutu'nun Mayıs ayındaki en iyi performans gösteren ilk on akıllı telefonu, Mayıs ayı boyunca Antutu'nun kıyaslama uygulamasında yürütülen tüm testlerin ortalama puanları ile belirlendi. Bu tür testlerde genelde Apple'ın en hızlı iOS cihazı iPhone 7 Plus dünyanın en hızlı akıllı telefonu olarak ilk sırada yer alırdı ancak, Mayıs ayı iPhone 7 Plus’ın birinci olmadığı ilk ay oldu.

HTC U11’in AnTuTu genel performansı iPhone 7 Plus'ı geçti. Ortalama 180,079 puanı ile HTC U11, ortalama puanı 174.299 olan iPhone 7 Plus'ın çok üzerinde. Arkasından gelen Xiaomi Mi 6 , 172.494 ile üçüncü, 172.359 puan ile Galaxy S8 ve S8 + dördüncü ve beşincisi sırada yer aldı.

Geçtiğimiz aydan itibaren, iPhone 7'nin listedeki yeri Xiaomi Mi 6 ve Galaxy S8 / S8+ tarafından alındı. Android ve Apple'ın akıllı telefonları arasında son birkaç yıldır çok daha küçük bir performans farkı görüyoruz. Akıllı telefonlarda önümüzdeki yıllarda daha güçlü ve verimli çipler göreceğiz.

Antutu'nun iOS ve Android cihazları için ilk 10 sıralamasına aşağıda göz atabilirsiniz.