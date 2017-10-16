İşte Porsche Design Huawei Mate 10!

Huawei, Almanya etkinliğinde premium Porsche Design Mate 10'u tanıttı. Mate 10 Pro ile benzer özelliklere sahip olan telefon, ultra dar çerçevelerle, 6 inç FHD + FullView OLED 18: 9 ekran, sekiz çekirdekli HiSilicon Kirin 970 10nm SoC, i7 co-processor, Emotion UI 8.0 ile Android 8.0 (Oreo) işletim sistemi ve 12 megapiksel RGB sensörlü, 20 megapiksel tek renkli sensörlü Leica çift mercekli kamera özelliklerine sahip. Telefon ayrıca, üstün bir tasarım ve gövde ile birlikte geliyor.

Telefon ayrıca, USB-C ile 3.5 mm Kulaklık Jakı Adaptörü ve özel olarak üretilen deri çanta, premium paket için özel olarak tasarlanmış aksesuarlar ve özel bir Porsche Tasarım arayüzü ile birlikte geliyor.

Porsche Design Huawei Mate 10 özellikleri

6 inç (2160 x 1080 piksel) Full HD + 18:9 Tam Ekran, 70000: 1 (Tipik) Kontrast oranı,% 112 NTSC Renk Gamı

Sekiz çekirdekli Huawei Kirin 970 (4 x 2.4 GHz A73 + 4 x 1.8 GHz A53) 10nm işlemci + i7 ortak işlemci, Mali-G72 MP12 GPU, NPU

6GB RAM, 256GB depolama alanı

Hybird Çift SIM (nano SIM + nano SIM / microSD)

EMUI 8.0 ile Android 8.0 (Nougat)

Çift sim

Leica Summilux-H lensler, f / 1.6 diyafram, çift tonlu LED flaş, PDAF, CAF, Lazer AF, OIS, 4K video kaydı ile 20MP (Siyah-Beyaz) + 12MP (RGB) Çift arka kameralar

8MP ön kamera, f / 2.0 diyafram

Parmak izi sensörü, Kızılötesi sensörü

Suya dayanıklı su geçirmezlik sertifikası (IP67)

Boyutlar: 154.2 x 74.5 x 7.9 mm; Ağırlık: 178g

4G VoLTE, WiFi 802.11ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, USB Tip-C

4000mAh hızlı şarjlı batarya

Porsche Design Huawei Mate 10 Diamond Black rengi ile geliyor. 1395 € fiyatla satışa sunulacak ve Kasım ayı ortalarından itibaren Bahreyn, Çin, Mısır, İspanya, Tayland, BAE ve İngiltere’de satışa sunulacak.