İşte Razer'in donanım canavarı akıllı telefonu!

Bildiğiniz gibi Razer, akıllı telefon pazarına giriyor ve şirketin ilk cihazı yarın resmen ilan edilecek. Cihazın özellikleri zaten testlerde görülmüştü ve telefonun resmi görüntüsü birkaç hafta önce sızdırılmıştı.

Şimdi de telefon bir İngiliz web web sitesinde listelendi. Liste sadece telefonun tasarımını değil, aynı zamanda düşük çözünürlüklü olsa da, bazı temel özelliklerini de ortaya koyuyor.

Listeye göre, telefon 5.72 inç ekrana sahip ve 8GB RAM ile geliyor. Çift arka kamera kurulumuna (12MP + 13MP) sahip ve büyük bir 4000mAh pil içeriyor. Listenin açıkladığı diğer ayrıntılar arasında Dolby ATMOS ses ve Wide Colour Gamut (WCG) (WCG) ekran yer alıyor.

Cihazın test listesinde, Snapdragon 835 işlemci, 64GB depolama alanı ve 8MP selfie kamera gibi bazı diğer önemli detayları ortaya çıktı. Ancak şu anda telefonun taşıyacağı fiyat etiketi hakkında bir bilgi yok.