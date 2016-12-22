İşte 2017 model Samsung Galaxy J7! (Video)

Samsung’un orta sınıf akıllı telefonu Galaxy J7’nin 2017 modeli hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önce özellikleri ortaya çıkan telefonun şimdi de render görüntüleri yayınlandı.

Galaxy J7 (2017) akıllı telefonun önümüzdeki yıl ilk çeyrekte açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz ekim ayında Hindistan’ın ithalat \ ihracat sitesi Zauba üzerinde ilk kez ortaya çıkmıştı. Şimdi de Galaxy J7’nin bir dizi görüntüsü ve 360 derecelik videosu sızdırıldı.

Galaxy J7 (2017) özellikleri nasıl olacak?

Galaxy J7 (2017) 5.5 inç büyüklüğünde Full HD ekrana, Exynos yonga setine, 3 GB RAM'e, 13 Megapiksel arka, 5 Megapiksel ön kameraya ve 3.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olacak. Android 6.0.1 Marshmallow sürümü ile kutusundan çıkacak olan Galaxy J7 (2017) TouchWiz arayüzüne sahip olacak. Galaxy J7 (2017) fiyatı ise 240 dolara satışa sunulacak.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda görüntülerini inceleyebileceğiniz 2017 model Galaxy J7'nin son sayfada videosunu da izleyebilirsiniz.