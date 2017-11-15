İşte Samsung'un amiral gemisi kapaklı akıllı telefonu

Geçtiğimiz hafta, Samsung W2018 cep telefonunun sızdırılmış görüntülerini gördük ve bu da telefonun tasarımın ön ve arka görünümünü gösteriyordu. Aynı altın kaplama birimi şimdi de başka bir kaynaktan sızdırıldı.

Sızdırılmış görüntüler hariç yeni bir şey yok ve bu seferki görüntülerde cihazın yan görünümü gösteriliyor. Dürüst olmak gerekirse, telefon şık olmasının yanısıra oldukça kalın görünüyor. Her ne kadar katlanan bir telefon olsa da, bugünün teknolojisi ile Samsung'un, telefonun kalımlığını en azından 5 yıl önce açıklanan W2013'den daha ince yapmasını bekliyoruz. Genel olarak, Samsung W2018, mevcut W2017'ye kıyasla büyük fazla bir değişiklik ile birlikte gelmiyor. Kamera sensörünün altında parmak izinin yer almasının dışında ufak değişiklikler var.

W2018, daha iyi bir işlemci ve daha fazla bellek paketi ile doğal olarak, geçen yıl amiral gemisine göre daha gelişmiş olacak. Kesinlikle Samsung W2018'in Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisi ile güçlendirileceğini ve 6GB RAM ve 64Gb dahili bellek ile geleceğini biliyoruz. Telefonda, 12 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera ile birlikte 4.2 inç AMOLED ekran da yer alacak.

Kapaklı telefon, 2.300 mAh'llık oldukça küçük bir pilden enerji alıyor ve arka tarafta bir parmak izi algılayıcı özelliği olacak. Maalesef, Samsung'un W2018 ile hangi Android sürümünü kullanacağı henüz bilinmiyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda yeni sızdırılan ve daha önce sızdırılan görselleri inceleyebilirsiniz.