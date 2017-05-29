İşte Samsung'un çift kameralı ilk akıllı telefonu!

Samsung'un çift kameralı ilk akıllı telefonu Galaxy C10'un en net görüntüleri yayınlandı.

29/05/2017 13:15

Samsung, amiral gemisi telefonlarının yanı sıra, orta sınıf akıllı telefonları üzerinde de yoğunlaşıyor ve çoğunlukla gelişmekte olan pazarlara yönelik birkaç Galaxy serisi akıllı telefon modeli var. Genelde bu cihazlar basittir ve ilginç yönleri çok fazla yoktur. Ancak, önümüzdeki Samsung Galaxy C10 akıllı telefon, diğerlerinden ayrılan bir özellik ile gelecek. Samsung, Galaxy C10’un çift kameralı kurulumla gelen ilk telefonu olmasını istiyor.

Daha önce Galaxy C10’a ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı ancak, bu görüntüler daha sonra sahte olduğu ortaya çıktı. Şimdi de güvenilir sızıntı kaynağı @OnLeaks, cihazın fabrika CAD dosyalarına dayalı hazırlanmış render görüntüsünü yayınladı.

Cihazın, bu ayın başlarında sızdırılan promo görüntülerine çok benzediği görülüyor. Telefon, çift kamera özelliğinin yanı sıra, yan tarafında yer alan özel Bixby sanal asistan düğmesi ile birlikte geliyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda telefonun yayınlanan görsellerini inceleyebilirsiniz.

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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