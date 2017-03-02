İşte Samsung'un en sağlam telefonu Galaxy Xcover 4!

Daha önce FCC onayı ile ortaya çıkan Galaxy Xcover 4, Samsung tarafından resmen ilan edildi. Galaxy Xcover 4'ün listesi Samsung Almanya web sitesinde ortaya çıktı ve şirket cihazın Nisan ayında piyasaya çıkacağını doğruladı. Galaxy Xcover 4, selefi gibi zorlu ortamlar ve koşullar için özel olarak tasarlanmış sağlam bir akıllı telefon.

Galaxy Xcover 4, hem su hem de toz direnci için IP68 sertifikası ve ABD askeri standartı MIL-STD 810G ile birlikte geliyor. Peki bu ne anlama geliyor? MIL-STD 810G sağlamlık için çok daha yüksek bir standart iken IP58 sertifikası, Galaxy Xcover 4'ün 30 dakika boyunca 1 metreye kadar suyun altında kalabileceğini ve toz geçirmez olduğunu ifade ediyor.

Telefonunuz biraz güneş radyasyonu, tuz, nem, titreşim vb. alabilirken, Galaxy Xcover 4'ü son derece yüksek ve düşük sıcaklıklarda kullanabilirsiniz. Bu akıllı telefonun ekranının altında üç fiziksel düğme var. Bunlar sırasıyla, genel bakış (Çoklu görev), Ana Sayfa ve geri düğmesi.

Samsung Galaxy Xcover 4, 2GB RAM ve 16GB genişletilebilir dahili bellek ile birlikte 4,99 inç 720p (1280 x 720) TFT ekrana sahip. Cihaz, 1.4GHz hızında çalışan 64 bit dört çekirdekli bir işlemci ile güçlendirilmiş ve Samsung onaylamasa da, muhtemelen şirketin kendi Exynos 7570 işlemcisine sahip. Bu akıllı telefonun arkasına 13 megapiksellik bir kamera yerleştirilmiş ve ön yüzünde 5 megapiksellik kamera bulunuyor.

Telefonun 2,800mAh pili çıkarılabilir değil. Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile çalışan Galaxy Xcover 4, Samsung'un kendi UI alıyoruz geliyor.

Bu akıllı telefon 172 gram ağırlığındadır, bu yüzden oldukça ağır ancak, bunun sağlam bir akıllı telefon olduğunu düşündüğümüzde gayet normal. Samsung ayrıca, Galaxy Xcover 4'ün Nisan ayında Avrupa'da piyasaya sürüleceğini ve bunun 259 € fiyatla satışa sunulacağını belirtti. Cihazın fiyatlandırması veya Avrupa dışındaki kullanılabilirliği söz konusu olduğunda hâlâ bilgi sahibi değiliz ancak daha fazla bilgi geldiğinde sizleri haberdar edeceğiz.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda telefona ait görselleri inceleyebilirsiniz.