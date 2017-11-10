İşte Samsung'un kapaklı amiral gemisinin ilk canlı resmi

Kapaklı akıllı telefonların artık çok popüler olmadığı gerçeğine rağmen Samsung, en azından dünyanın bazı bölgelerinde bu tip telefonları piyasaya sürmeye devam ediyor.

Bu yılki kapaklı amiral gemisi olan Samsung W2018 henüz piyasaya çıkmadı, ancak akıllı telefon Çin düzenleyici kurum olan TENAA tarafından onaylandı.

Bu yıl resmi olarak tanıtılması beklenen kapaklı telefonun ilk canlı görüntüleri geldi. W2018, daha iyi bir işlemci ve daha fazla bellek paketi ile doğal olarak, geçen yıl amiral gemisine göre daha gelişmiş olacak.

Kesinlikle Samsung W2018'in Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisi ile güçlendirileceğini ve 6GB RAM ve 64Gb dahili bellek ile geleceğini biliyoruz. Telefonda, 12 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera ile birlikte 4.2 inç AMOLED ekran da yer alacak.

Kapaklı telefon, 2.300 mAh'llık oldukça küçük bir pilden enerji alıyor ve arka tarafta bir parmak izi algılayıcı özelliği olacak. Maalesef, Samsung'un W2018 ile hangi Android sürümünü kullanacağı henüz bilinmiyor.

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