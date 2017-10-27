İşte Samsung'un katlanabilen yeni akıllı telefonu!

Katlanabilir telefon, pazarın bir sonraki en büyük şeyi olacak gibi görünüyor ve Samsung'un 2018 yılının başında katlanabilir bir akıllı telefonu başlatan ilk büyük tedarikçi olması bekleniyor. Samsung, geçmişte katlanabilir telefonlar için sayısız patent hazırlamış olmasına rağmen, katlanabilir olan Samsung telefonun yeni taslakları ortaya çıktı.

Bu eskizler, Samsung elektroniği tarafından Kore Fikri Mülkiyetine bu hafta başında basılan ve LetsGoDigital tarafından görülen patent çizimleridir. Patent başvurusunun başlığı kabaca "esnek elektronik cihaz" olarak geçiyor. Eskizler, katlanabilir kapaklı tasarıma büyük bir menteşeyle birlikte geliyor; ekranın yarıçapı kesiksiz veya katlanmadan kıvrılıyor.

LetsGoDigital cihazın iki ekranı olduğunu söylüyor. Bunlardan biri esnek, diğer tarafı da bir taraftan katlanabiliyor. Diğer ekran dışarıda ve katlandığında Flip-telefon gibi bir şey görünebilir. Eskizlerden olan menteşe Surface Book'a oldukça benziyor ve esnek olan ekran ortada katlanarak bile çalışıyor.

Çizimlerden ve tasarımlara bakıldığında, cihaz katlandığında hantal görünüyor ve bu yüzden cebe koymak bir sorun olabilir.