İşte sevkiyata hazır iPhone X'ler!

Neyse ki Benjamin Geskin'in babası Apple'da bir mühendis değil ve bu nedenle Apple iPhone X perakende görüntülerini sızdırdığı için kimse işini kaybetmeyecek. Popüler sızıntı kaynağı, Apple iPhone X’in sevkiyata hazır görüntülerini yayınladı.

Bir başka fotoğraf ise iPhone X'in gümüş rengini, yansımadan dolayı telefonun fotoğrafını çeken kişi ile birlikte gösteriyor. Dikey olarak monte edilmiş çift arka kamerayı ve cam tasarımda açıkça görülebiliyor.

Kutunun kapağının tam altındaki şeyi gösteren sekiz saniyelik bir video da yayınlandı. Aşağıda ve sonraki sayfalarda sızdırılan görüntüleri ve videoyu inceleyebilirsiniz.