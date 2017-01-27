İşte sonunda DiRT 4!

Yapılan açıklamaya göre Codemasters bu sefer gerçek rallicilerle çalışmış, Kris Meeke, Oliver Solberg ve Petter Solberg bunlardan bazıları. Bunların dışında, önceki oyunlarda olduğu gibi, yardımcımız bizimle konuşabilecek, bir yorumcu ve bir de sunucu olacak. Oyun içerisinde Michigan, Nevada, California, Baja, Mexico ve Landrush ralli pistleri bulunacak.

Yarış oyunlarına veya ralli oyunlarına yeni bir oyuncuysanız, sorun değil. Çünkü DiRT 4 ile oyunda bulunan DirtFish ralli okulu, size yardım edecek ve oyundaki ilk adımlarınızı, bu okulda öğreneceğiniz şeyler ile atacaksınız. DiRT 4, PlayStation 4, PC ve Xbox One platformları için Haziran 2017 tarihinde çıkacak.

Kariyer, Your Stage ve çoklu oyuncu gibi oyun modlarını bulunduracak olan oyun, geliştiricilere göre serinin en geniş oyunu olacak. Bekleyip göreceğiz umarız ki bunlar gerçek olur ve yıllardır aradığımız ralli oyununa kavuşuruz.