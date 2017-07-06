İşte Tesla Model S'in çarpışma testi! (Video)

Tesla, bir çarpışma testi ajansının, şirketin en çok satan otomobili olan Model S'deki bulgularını geri çekiyor.

Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) Çarşamba gecesi, Model S'nin 40 mil / saat'lik bir ön cephe çarpışması simüle etmek için tasarlanmış bir testte "en iyi ikinci" olarak "kabul edilebilir" bir dereceye tabi tuttuğunu açıkladı.

IIHS, test sırasında Model S'in emniyet kemerinin, sürücü kafasının şişen hava yastığı aracılığıyla sert bir şekilde direksiyona çarpmasını engellemediğini belirtti.

Tesla sözcüsü, Business Insider'a IIHS'nin bulgularını E-posta ile gönderdiği bir bildiri ile itiraz etti:

"IIHS ve dünyanın dört bir yanındaki diğer özel sektör gruplarının kendi sübjektif amaçlarına uygun yöntem ve motivasyonları olsa da, Araç güvenliği için en tarafsız ve doğru bağımsız test şu anda ABD Hükümeti tarafından yapılmaktadır. ABD Hükümeti, Model S ve Model X'i, şimdiye kadar test etmiş olduğu en düşük yaralanma ihtimaline sahip iki otomobil olarak görüyor ve onları tarihin en güvenli otomobilleri yapıyor "dedi.

IIHS, sigorta endüstrisinde bir araştırma üyesidir. Cephe çarpışmalarında, ön cephedeki çarpmaların, ölümlerin ve yaralanmaların kabaca % 25'ini oluşturduğunu iddia ediyor.

Model S, IIHS'nin test ettiği Mercedes-Benz E-Serisi ve Toyota Avalon'u içeren altı büyük araç arasında yer aldı. Bu iki araç da kaza testinde ajansın en yüksek notunu aldı.