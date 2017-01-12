İşte Tesla'nın merakla beklenen yeni Model 3 otomobili!

Tesla'nın merakla beklenen otomobili Model 3'ün fotoğrafı yayınlandı.

12/01/2017 17:35

Tesla, bu ayın başlarında bir "yatırımcı etkinliği" düzenledi. Şirket, davetli konuklarına tur fırsatı verdiği Gigafactory'de, Tesla CEO'su Elon Musk'la birlikte yeni otomobili Model 3’ü de inceleme fırsatı sundu.

Davetlilerden biri, Tesla’nın merakla beklenen otomobili yeni Model 3’ün fotoğrafını çekerek Instagram hesabından yayınladı.

 2017 yılının sonlarına doğru tanıtılacak olan yeni Model 3, şüphesiz yılın en çok merakla beklenen teknoloji hikayelerinden biri olacak ve çok konuşulacak. Morgan Stanley analisti Adam Jonas, Model 3’ün piyasaya sürülmesi konusundaki bir araştırma notunda, Model 3 teslimatlarının ilk partisinin 2018 yılının sonuna kadar ciddi şekilde başlamayabileceğini iddia etse de, Tesla 2017 sonundan önce müşterilere en az 100.000 adet Model 3 göndermeyi planlıyor ve bunun için elinden geleni yapacak.

Aşağıda yayınlanan fotoğrafı inceleyebilirsiniz.

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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