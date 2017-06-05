İşte Toyota'nın uçan arabası!

Daha önce uçan araba projeleri, normal bir arabanın üzerine bir çift kanat yapıştırmak, gaz döşemek ve en iyisini umut etmekti. Çünkü bu çaba, birkaç yıl önce Rus bir adam tarafından gerçekleşmişti.

Şimdi, otomobil üreticileri ve uçak üreticileri, bir gün yolculuk yapabileceğimiz uygun bir uçan otomobil geliştirmeyi amaçlayan çok sayıda iddialı projeye para döküyorlar.

Uber ve Airbus gibi ön planda olan popüler üreticilerin yanı sıra, daha az bilinen AeroMobil , Terrafugia , PAL-V ve Skyrunner da bu proje üzerinde çalışıyordu. Şimdi de oto devi Toyota uçan otomobil projesini açıkladı.

Toyota'nın uçan otomobil projesi hafta sonu boyunca ilk test uçuşunu gerçekleştirdi ve hala çok yolumuz olduğunu kanıtlıyor.

Nihai versiyonun 9.5x4.3 fit (2.9 × 1.3 metre) ölçülerinde ve bir seferde bir yolcu taşıması bekleniyor. Şirket, 30 kişilik ekibin gelecek yılın başlarında ilk insanlı deneme uçuşunu yapmayı planladığını ve uçan otomobili "insanları havada ve karada yolculuk yapmasına yardımcı olacak dünyanın en küçük uçan aracı" olarak tanımladı.